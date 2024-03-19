Двоих российских подростков отдадут под суд за теракт по указанию с Украины

В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела о теракте путем поджога релейного шкафа на железнодорожной станции Лахта, в котором обвиняются двое подростков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу. Обвинение по статье 205 УК РФ («Террористический акт») предъявлено двоим несовершеннолетним, которым на момент совершения преступления было 14 лет. Они находятся под стражей.

По данным следствия, 16 сентября 2023 года подростки, состоящие в террористическом сообществе в мессенджере, по указанию куратора, активно поддерживающего Украину, приехали на станцию Лахта.

Они собирались поджечь локомотив, но не обнаружили его. Тогда подростки кинули бутылки с горящей жидкостью в релейный шкаф, сняли пожар на видео и отправили запись куратору в качестве отчета о выполненном задании.

19 марта сообщалось, что трое жителей Челябинска предстанут перед судом за поджоги релейных шкафов на железной дороге и финансирование терроризма. В декабре 2022 года они с помощью легковоспламеняющейся жидкости подожгли релейные железнодорожные шкафы, отвечающие за управление поездами и светофорами на станции Бутаки и пытались совершить поджог на станции Потанино в городе Копейске Челябинской области, где и были задержаны сотрудниками ФСБ.