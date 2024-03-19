На Чукотке предстанет перед судом экс-полицейский, сажавший односельчан в клетку

Суд рассмотрит дело бывшего участкового уполномоченного полиции межмуниципального отделения «Провиденское» на Чукотке, который сажал задержанных в самодельную клетку «площадью менее одного квадратного метра». Об этом говорится в сообщении управления Генпрокуратуры по Дальневосточному федеральному округу.

По данным ведомства, участковый обслуживал территорию села Янракыннот и «на протяжении двух лет применял недозволенные меры в отношении местных жителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения».

«В "клетку для исправления", не предназначенную для административного задержания, площадью менее одного квадратного метра, в 2018 и 2020 годах периодически помещались и удерживались девять женщин и пять мужчин под предлогом пресечения совершаемых ими правонарушений», - отметило надзорное ведомство.

Кроме того, бывший полицейский применил насилие в отношении четырех задержанных, сломав одной из женщин руку.

«У некоторых женщин, находившихся под таким «задержанием», дома оставались без надлежащего присмотра малолетние дети. Несмотря на отрицание полицейским своей вины, в его телефоне обнаружены фото- и видео материалы с потерпевшими», - пояснили в прокуратуре.

По данным ведомства, бывший сотрудник полиции обвинен в превышении должностных полномочий, совершенном с применением насилия. Он предстанет перед Провиденским районным судом Чукотского автономного округа.

Ранее двое бывших полицейских на Чукотке были приговорены судом к условным срокам за превышение полномочий после того, как пытались «выбить» из подозреваемого признание в краже мобильного телефона. Один из них получил четыре года условно, второй - три с половиной.