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В Ингушетии подросток выстрелил в сестру из отцовского ружья

В Карабулаке старшеклассник взял отцовский охотничий карабин и случайно ранил из него сестру, пострадавшая потеряла много крови. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

В Ингушетии подросток выстрелил в сестру из отцовского ружья
© Газета.Ru

Инцидент произошел в Карабулаке, ученик 11 класса упражнялся в меткости дома, он взял охотничий карабин «Сайга», принадлежащий его отцу. Сестра подростка попросила убрать оружие, школьник не послушал и случайно выстрелил, задев пальцем курок, пуля попала девушке в ногу.

Юноша немедленно вызывал сестре скорую помощь, 25-летнюю пострадавшую с большой кровопотерей и переломом бедра госпитализировали, она находится в отделении реанимации в тяжелом состоянии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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