В Белгородской области при атаке украинского БПЛА погиб один человек

Один человек погиб, двое пострадали в результате атаки украинского беспилотника в поселке Горьковский Белгородской области.

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Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.