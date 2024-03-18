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В Белгородской области при атаке украинского БПЛА погиб один человек

Один человек погиб, двое пострадали в результате атаки украинского беспилотника в поселке Горьковский Белгородской области.

В Белгородской области при атаке украинского БПЛА погиб один человек
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"Под обстрелом ВСУ находится Грайворонский городской округ. К большому горю, в результате атаки дроном-камикадзе в поселке Горьковский погиб один мирный житель. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибшего. Есть двое раненых", - написал глава региона.
Происшествия
Вячеслав Гладков
Белгородская Область