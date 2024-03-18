В Белгородской области при атаке украинского БПЛА погиб один человек
Один человек погиб, двое пострадали в результате атаки украинского беспилотника в поселке Горьковский Белгородской области.
Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"Под обстрелом ВСУ находится Грайворонский городской округ. К большому горю, в результате атаки дроном-камикадзе в поселке Горьковский погиб один мирный житель. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибшего. Есть двое раненых", - написал глава региона.