Гладков заявил об экстренной эвакуации части жителей Белгородской области

Жители села Введенская Готня в Белгородской области будут эвакуированы на время извлечения найденного взрывоопасного предмета. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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«В селе Введенская Готня Ракитянского района обнаружен взрывоопасный предмет. Завтра утром саперы министерства обороны начнут работы по его извлечению. На время работ решили часть жителей села временно перевезти в Ракитное во Дворец культуры „Молодежный“», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

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Губернатор Белгородской области добавил, что эвакуированных жителей накормят и организуют для них досуг. Гладков также уточнил, что после завершения операции по извлечению предмет будет транспортирован на полигон для последующего уничтожения.