Медведь расправился с уроженкой Белоруссии в Словакии

В Словакии дикий медведь расправился с женщиной из Белоруссии, которая вместе со спутником отправились на прогулку в районе горного массива Низкие Татры. Об этом сообщает Sky News.

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Пара неожиданно наткнулась на агрессивного зверя в горах в пятницу, 15 марта. 31-летняя женщина и ее 29-летний спутник бросились в разные стороны, при этом медведь погнался за первой. Мужчина вызвал спасателей, и они сразу же прибыли в район.

Пострадавшую обнаружили на дне глубокого оврага. Помочь ей было уже невозможно. Пока неизвестно, стала ли она жертвой медведя или сорвалась с обрыва. Хищник находился неподалеку и убежал, когда появились спасатели с собаками. Спутника женщины нашли на вершине обрыва «испуганным, но невредимым». В данный момент следователи выясняют, что именно случилось с белоруской.

Ранее сообщалось, что в Таиланде гималайский медведь набросился на мужчину, который собирал яйца муравьев. Зверь повалил тайца на землю, схватил за ногу и потащил в заросли.