Число погибших при обстреле Белгородской области выросло

Число погибших при попадании снаряда в частный дом в селе Никольское в Белгородской области выросло до четырех. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

© Lenta.ru

«В селе Никольское в результате прямого попадания снаряда в частный жилой дом погибли четыре человека. Спасатели извлекли из-под завалов тела еще двух женщин», — написал он.

По словам главы области, погибла почти вся семья: женщина с гражданским супругом, ее мать и 17-летний сын.