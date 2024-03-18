$91.98+0.11100.24+0.27
Войти в почту

Россиянина арестовали за сотрудничество с иностранными спецслужбами

В Нижнем Новгороде арестовали местного жителя за сотрудничество с иностранными спецслужбами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ по региону.

Россиянина арестовали за сотрудничество с иностранными спецслужбами
© Lenta.ru

По данным ведомства, россиянин из идеологических побуждений сотрудничал с иностранными организациями, которые действовали против безопасности России при поддержке специальных служб. О какой стране идет речь — неизвестно, но в квартире подозреваемого нашли украинский флаг.

Возбуждены дела по статье 275.1 («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством») и 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Крыму сотрудники ФСБ задержали 24-летнюю россиянку, готовившую теракт по заданию украинских спецслужб. Женщина намеревалась поджечь релейный шкаф на железной дороге с целью помешать военным перевозкам. В отношении нее возбуждено уголовное дело о теракте. Также ее подозревают в причастности к госизмене.

Происшествия
ФСБ
Республика Крым
2
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости