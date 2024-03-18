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Найдено тело одного из туристов, попавших под лавину на Камчатке

Найдено тело одного из туристов, попавших под лавину у перевала Красноармейский в Елизовском районе Камчатки.

Найдено тело одного из туристов, попавших под лавину на Камчатке
© РИА Новости

Об этом сообщили РИА Новости в правительстве Камчатского края.

Ранее стало известно, что два человека — 19-летний юноша и 44-летняя женщина — пропали в результате схода лавины на Камчатке.

На поиск туристов вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России.

Тургруппа выполняла поход первой категории сложности и состояла из обучающихся в клубе туристов имени Глеба Травина, который находится в Петропавловске-Камчатском.

Происшествия
МЧС России
Камчатский Край
Петропавловск-Камчатский
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