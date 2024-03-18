В Минске оглашен приговор по делу палача Хатыни Катрюка

Скрывавшийся от справедливого суда за океаном, в Канаде, нацистский палач Владимир Катрюк признан 18 марта Верховным Судом Беларуси виновным в совершении геноцида на территории республики.

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Решение суда, констатирует БЕЛТА, совпало с позицией государственного обвинителя Алексея Стука, который, выступая в ходе прений на минувшей неделе, просил суд признать фашистского головореза виновным в совершении преступления, предусмотренном ст. 127 УК.

Масштабы политики геноцида, развернутой нацистской Германией и ее пособниками в отношении населения Беларуси и других советских народов с первых дней ВОВ, констатировал гособвинитель, "не имели прецедента в мировой истории, и этот факт неоспорим".

Оккупация республики, напомнил он, продолжалась 1133 дня, и каждый из этих дней нацисты и их пособники "истребляли ни в чем не повинных мирных граждан и военнопленных, уничтожив около трех миллионов жителей. Каждый из этих дней стал трагической и одновременно героической страницей борьбы белорусского народа".

Руководствуясь мотивами национальной и идеологической вражды, пояснил юрист, Катрюк осенью 1941 года добровольно вступил в организацию украинских националистов, а затем вошел в состав вооруженной организованной преступной группы - 118-й батальона охранной полиции.

Являясь командиром отделения карателей, он реализовывал общую с нацистскими преступниками цель планомерного уничтожения белорусского народа путем убийств, лишения людей жилья, одежды и продуктов питания.

Завершившееся в белорусской столице судебное разбирательство уголовного дела, резюмировал государственный обвинитель, показало и истинное лицо тех, кто сотрудничал с фашистским режимом. Они не борцы за национальную идею и не герои освободительного движения, как это пытаются представить неофашисты, а "предатели своей Родины, разбойники и убийцы".

"Несмотря на это, сегодня западной общественностью, как и в 1939-1944 годах, поощряются марши нацистских коллаборационистов в странах Прибалтики и Украине, которые проходят там уже десятилетия", - отметил Стук.

К сожалению, резюмировал он, палачу удалось избежать ответственности, скрываясь от правосудия, и проживать в Канаде до своей смерти.