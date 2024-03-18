Двое человек пострадали после срабатывания системы ПВО в Белгороде

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны (ПВО). По предварительным данным, есть двое пострадавших, сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

© Lenta.ru

У пострадавшей женщины диагностировали осколочное ранение грудной клетки, ее доставили в областную клиническую больницу. Другой мужчина получил осколочные ранение верхней конечности, его на данный момент доставляют в городскую больницу №2 Белгорода.

После атаки на Белгород, по словам Гладкова, выявили повреждения в шести квартирах, трех хозсубъектах и шести автомобилях. Также на одном из предприятий повреждена теплица.