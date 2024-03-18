В Белгороде задержали подозреваемого в подготовке отравления военных

В Белгороде задержали мужчину, которого подозревают в подготовке отравления и взрыва российских военных. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным следствия, в январе 47-летний россиянин вступил в «Русский добровольческий корпус» (признан в РФ террористической организацией) и начал планировать несколько диверсий против военнослужащих.

Следователи заявили, что он планировал взорвать устройство с гранатой у продуктового магазина в Валуйском городском округе Белгородской области, а также отравить продукты, которые собирали военным в качестве гумпомощи.

При обыске у задержанного, как пишет Baza, нашли «ампулу с неизвестной жидкостью», а также гранату Ф-1. В отношении него завели уголовное дело за незаконное хранение взрывных устройств, приготовление к диверсии и участие в террористической организации, а также за приготовление к теракту.

15 марта ФСБ заявила, что задержала россиянку по подозрению в подготовке диверсии в Белгородской области.