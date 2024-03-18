Стали известны подробности о попавших под лавину на Камчатке россиянах

Под лавину в горах Камчатки попали местные студенты, которые учатся на инструкторов. Подробности происшествия стали известны Telegram-каналу Amur Mash.

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Отправившиеся в ски-тур россияне заявили самую легкую — первую — категорию похода. Лыжники отправились в поход вместе с руководителем в субботу, 16 марта, от клуба имени Глеба Травина и шли на кордон «Центральный», однако стихия внесла свои коррективы.

В общей сложности в составе группы было 11 человек, среди них один инструктор. В настоящее время под снежным завалом находятся Глеб П. (20 лет) и Татьяна Н. (45). Спасатели ищут их на снегоходах и вертолетах.

Ранее в марте сообщалось, что группа российских туристов попала под лавину на Камчатке, двое человек пропали без вести. Группа из 11 лыжников совершала там ски-тур.