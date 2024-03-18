Москвича задержали за кражу потерянного конверта с деньгами

Сотрудники полиции задержали 41-летнего москвича, который обвиняется в краже потерянного конверта с 780 тыс. рублей. Об этом сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.

Мужчина обронил конверт с деньгами в иностранной валюте на сумму свыше 780 тыс. рублей на улице Сивцев Вражек. Это заметил проезжавший мимо на автомобиле мужчина, который остановился, забрал находку и скрылся.

"Обнаружив пропажу, потерпевший обратился в полицию. В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в Измайловском проезде задержали 41-летнего москвича. Похищенные деньги у него изъяты и будут возвращены законному владельцу", - сказала Васенин.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже (ч. 3 ст. 158 УК РФ). Задержанному предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Ему может грозить лишение свободы на срок до шести лет.