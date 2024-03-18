Россиянина арестовали за покушение на бабушку и дедушку

В Новосибирской области суд арестовал 23-летнего местного жителя, который напился и напал с ножом на бабушку и дедушку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

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В отношении мужчины следователи возбудили уголовное дело по статьям 30, 105 («Покушение») УК РФ.

Обвиняемый жил вместе с бабушкой и дедушкой в одном из сел Коченевского района. По версии следствия, вечером 14 марта он выпил и поссорился с пожилыми людьми, которые сделали ему замечание из-за его аморального поведения и злоупотребления спиртным. В результате мужчина взял нож и начал бить им 70-летнюю бабушку и 72-летнего дедушку. Потерпевшие оказали активное сопротивление, что спасло им жизнь. После пенсионеры также получили квалифицированную помощь сотрудников медицинского учреждения.

Ранее в Якутии суд приговорил 32-летнего местного жителя к шести с половиной годам колонии строгого режима за покушение на знакомого.