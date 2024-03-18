На Транссибе в Приамурье приостановили движение поездов из-за схода 20 вагонов

Автомобиль выехал на пути вне железнодорожного переезда на Транссибе и стал причиной схода вагонов на перегоне Горелый — Бамовская Забайкальской железной дороги (ЗЖД). Об этом сообщается в Telegram-канале ЗЖД. В публикации отмечается, что по предварительным данным, локомотивная бригада не пострадала.

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На место были направлены восстановительные поезда. Из-за инцидента задержится пассажирский поезд N 1 из Владивостока в Москву, говорится в публикации. По данным Сковородинской транспортной прокуратуры, в результате произошедшего с рельсов сошли 20 пустых вагонов, водителя автомобиля госпитализировали.

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В конце февраля на станции Апрелевка Киевского направления Московской железной дороги произошел сход колесных пар в середине состава пригородного поезда. До этого в подмосковном Красногорске у маршрутного автобуса во время движения отвалились колеса. По данным Mash, колеса могли отлететь из-за перегруза и не закрученных колесных гаек, которые водитель должен проверять на ремзоне перед каждым выездом.