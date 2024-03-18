Губернатор сообщил о пострадавших из-за обстрела Белгородской области ВСУ

Восемь человек пострадали в результате атаки ВСУ в Белгородском районе Белгородской области, среди них — 15-летний подросток. сообщил в своем Вячеслав Гладков. Речь идет про жителей поселка Октябрьский.
У всех пострадавших диагностированы осколочные ранения.
«В нескольких квартирах двух многоквартирных домов выбиты окна, посечены крыши и заборы в четырех частных домовладениях и одной хозпостройке. Также повреждены четыре автомобиля и один автобус», — добавил глава региона.
Вечером 17 марта в Минобороны сообщили об уничтожении двух беспилотников Ту-141 «Стриж» над Белгородской областью.
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