Появились подробности о поджигателе посольства РФ в Кишиневе

Мужчина, пытавшийся поджечь посольство РФ в Кишиневе, заявил, что имеет два гражданства — России и Молдавии. Об этом в воскресенье сообщила полиция Молдавии.

По данным полиции, сегодня около 11:30 мужчина перебросил две емкости с горючими веществами через забор посольства Российской Федерации в Кишиневе.

Мужчина был немедленно задержан, его личность установлена. Сейчас он находится в полиции, где его допрашивают.

«54-летний задержанный является гражданином Молдавии, но заявляет, что имеет также гражданство Российской Федерации. Эти данные предстоит проверить правоохранителям», — сообщает Telegram-канал полиции Молдавии.

На допросе задержанный заявил, что пытался поджечь посольство по причине «недовольства действиями российских властей».

Из-за инцидента голосование в дипмиссии было временно приостановлено.

В Молдавии разрешили открыть только один избирательный участок для граждан России — на территории посольства РФ в Кишиневе. При этом власти республики выразили недовольство тем, что избирательные участки откроются в Приднестровье. После этого МИД РФ призвал Кишинев к «конструктивному подходу».