В Крыму на судостроительном заводе загорелся корабль
Корабль загорелся во время ремонта на судостроительном заводе в Крыму. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.
"В Крыму судно загорелось во время ремонта на судостроительном заводе. На гражданском корабле полыхала каюта", - говорится в сообщении.
Спасателям пришлось вскрывать трюм, чтобы не дать огню распространиться.
"Площадь пожара составила 90 кв. м, он ликвидирован", - сообщили в министерстве. В тушении задействовали 25 специалистов и 6 единиц техники.