В Крыму на судостроительном заводе загорелся корабль

Корабль загорелся во время ремонта на судостроительном заводе в Крыму. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

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"В Крыму судно загорелось во время ремонта на судостроительном заводе. На гражданском корабле полыхала каюта", - говорится в сообщении.

Спасателям пришлось вскрывать трюм, чтобы не дать огню распространиться.