$91.87+0.2399.97-0.29
Войти в почту

В Крыму на судостроительном заводе загорелся корабль

Корабль загорелся во время ремонта на судостроительном заводе в Крыму. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

В Крыму на судостроительном заводе загорелся корабль
© МЧС РФ
"В Крыму судно загорелось во время ремонта на судостроительном заводе. На гражданском корабле полыхала каюта", - говорится в сообщении.

Спасателям пришлось вскрывать трюм, чтобы не дать огню распространиться.

"Площадь пожара составила 90 кв. м, он ликвидирован", - сообщили в министерстве. В тушении задействовали 25 специалистов и 6 единиц техники.
Происшествия
МЧС России
Горячая новость
Республика Крым
49