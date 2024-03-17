Гладков: 16-летняя девушка погибла в результате обстрела Белгородского региона

Над Белгородом и Белгородской областью сработала система противовоздушной обороны. В результате обстрела погибла 16-летняя девушка, ее отец пострадал и доставлен в городскую больницу с отравлением угарным газом, ожогами и закрытой черепно-мозговой травмой. Об этом в воскресенье, 17 марта, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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Глава региона выразил соболезнования семье погибшей из-за прилета снаряда в частный жилой дом, который загорелся. Он поговорил с отцом девушки, который находится в шоковом состоянии. Гладков также сообщил о разрушениях в Белгороде. В результате обстрела загорелись два частных жилых дома, пожар в них уже потушили. В нескольких квартирах частных и многоквартирных домов были выбиты стекла. Повреждения получили хозяйственный субъект и восемь автомобилей.