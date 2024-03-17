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В поселке Белгородской области БПЛА повредили линии электро- и газоснабжения

В поселке Октябрьский четыре украинских беспилотника повредили линии электро- и газоснабжения, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В поселке Белгородской области БПЛА повредили линии электро- и газоснабжения
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"В Белгородском районе атаке ВСУ с помощью четырех БПЛА, которые сбросили взрывные устройства, подвергся поселок Октябрьский. В результате взрывов пострадавших нет, есть повреждения на линиях электро- и газоснабжения", - написал он.

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Глава региона уточнил, что в ближайшее время аварийные бригады приступят к переподключению абонентов.

Происшествия
Вячеслав Гладков
Белгородская Область