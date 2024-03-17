Стало известно, какие повреждения получил Славянский НПЗ

Баланс производственного процесса нарушен на Славянском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае в результате атак украинских БПЛА, повреждения были зафиксированы в атмосферных и вакуумном блоках предприятия. Об этом ТАСС сообщил руководитель службы безопасности НПЗ Эдуард Труднев.

"Атмосферные блоки, играющие ключевую роль в процессе переработки нефти, получили повреждения, включая разрушение оборудования. Это может привести к снижению производительности и качества процесса переработки. Вакуумный блок также пострадал от атак, что привело к нарушению баланса производственного процесса", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что специалисты уже приступили к оценке ущерба и организации списывания поврежденного оборудования, а также принимают меры для ликвидации последствий атаки.

Ранее оперштаб Краснодарского края сообщал, что украинская сторона предприняла попытку атаковать Славянский НПЗ в Краснодарском крае нескольким беспилотными летательными аппаратами. Они были нейтрализованы, в результате падения одного из них возник пожар, он был ликвидирован. В момент атаки один человек умер от сердечного приступа. Угрозы населенному пункту нет, пострадавших непосредственно в результате пожара также нет.