Рогов сообщил о повреждении здания избирательного участка при взрыве в Бердянске

В Бердянске Запорожской области взорвалось самодельное взрывное устройства. Инцидент произошел рядом с избирательным участком, сообщил в своем Telegram-канале председатель запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

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По его словам, в результате была повреждена стена здания, в котором находится избирательный участок. Как заявил Рогов, в результате случившегося никто не пострадал. До этого сообщалось, что вечером 16 марта в жилом районе Бердянска сдетонировало не имеющее поражающих элементов самодельное взрывное устройство.

В бюллетенях представлены четыре кандидата на пост главы государства: Владислав Даванков ("Новые люди"), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ). Впервые для выборов президента России в ряде регионов используется дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Проголосовать онлайн или очно россияне смогут в течение всех трех дней. Участки для голосования открыты и за рубежом, в странах с дипломатическим присутствием России. Их количество в этом году заметно меньше, чем на президентских выборах 2018 года.