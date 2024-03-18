Женщина убила своего сожителя на юге Москвы

Правоохранители задержали подозреваемую в убийстве своего сожителя на юге столицы. Об этом сообщает главк СК РФ по Москве в своем телеграм-канале.

По данным следователей, ночью 17 марта текущего года в квартире жилого дома на улице Братеевской 24-летняя женщина нанесла своему сожителю удар ножом в область шеи. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Следствие установило, что у задержанной и погибшего возник конфликт в ходе распития спиртных напитков. Сейчас подозреваемая доставлена в подразделение столичного СК, следователи приступили к ее допросу. В ближайшее время ей предъявят обвинение и изберут меру пресечения, говорится в сообщении.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"). Правоохранители изъяли орудие убийства и другие предметы, которые имеют значение для уголовного дела, также назначены экспертизы, включая медицинскую и молекулярно-генетическую.

Столичная прокуратура в своем телеграм-канале написала, что установление всех обстоятельств произошедшего и привлечение задержанной к уголовной ответственности контролирует Нагатинская межрайонная прокуратура.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали 35-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве своего знакомого на северо-востоке города. По информации следствия, преступление произошло 16 марта на лестничной клетке жилого дома в проезде Серебрякова. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство").