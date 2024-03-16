Менеджера Wildberries подозревают в подмене шести айфонов на муляжи

В Москве менеджер маркетплейса Wildberries на один день наняла на работу своего брата ради подмены шести смартфонов iPhone 15 Pro Max на муляжи, рассказывает Telegram-канал Baza. Женщина была уверена, что схема с увольнением родственника поможет ей избежать наказания.

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Подозреваемая сама заказала в пункт выдачи шесть смартфонов, после чего на один день вместо нее в пункт выдачи вышел брат и заменил гаджеты на муляжи. На следующие сутки злоумышленница уволила родственника. Но выяснилось, что IP-адреса женщины и заказчика шести смартфонов совпадают. Теперь родственники стали фигурантами уголовного дела о краже на 641 тысячу рублей.

Ранее в Санкт-Петербурге раскрыли новую схему кражи товаров из пункта выдачи Wildberries. Женщина притворялась сотрудником маркетплейса и вынесла из одного ПВЗ заказы почти на 200 тысяч рублей. Она сканировала коробки, в которых находились подлежащие возврату товары. Мошенница забрала шесть упаковок, однако заказы не списались с баланса ПВЗ. Злоумышленница убедила сотрудников пункта выдачи, что позиции пропадут из базы, когда их примут на складе, и ушла с товарами.