Стали известны последствия обстрела Белгорода украинской РСЗО «Вампир»

В субботу вечером над Белгородом и Белгородским районом сработала российская система ПВО. На подлете к городу было сбито 15 реактивных снарядов украинской системы залпового огня «Вампир». От падения обломков начался пожар, один человек получил баротравму, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Губернатор опубликовал данные о последствиях обстрела на 18.27 по московскому времени.

Над Белгородом сбили 15 реактивных снарядов RM-70 Vampire

По его словам, обломки снарядов упали на территорию промышленного предприятия, из-за чего произошло возгорание. Пожарные ликвидируют огонь.

Есть один пострадавший, это сотрудник данного предприятия. Он получил баротравму и госпитализирован.

Кроме того, в Белгородском районе пострадали два частных домовладения и один автомобиль, повреждена линия электропередач. Временно без света остается СНТ «Ромашка». Один из осколков упал в огород частного дома, взрывной волной повреждена теплица.

Гладков отметил, что оперативные и аварийные службы работают на месте инцидентов. Представители властей проводят подомовой обход.