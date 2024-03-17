В Находке (Приморский край) во время циркового представления акробат упал с высоты. Об этом сообщает Telegram-канал «NHK — Новости, Находка».
О состоянии гимнаста ничего не известно.
17 марта в городе состоялось представление цирка-шапито «Звездный». Как сказано на сайте организатора, в представлении принимают участие акробаты, воздушные гимнасты, эквилибристы и артисты оригинальных жанров. Цирк шапито «Звездный» — является крупнейшим передвижным цирком на территории Российской Федерации.
Стоит отметить, что это не первый подобный случай падения циркового акробата. Днем ранее в Новосибирске гимнастка сорвалась с высоты во время представления на шоу Гии Эрадзе. По словам очевидцев, у девушки может быть перелом ноги.
«Висела на одной ноге на кольце и сорвалась. На ноги прямо упала. К ней гимнаст опускается, а я по губам ее читаю — «сломала». Там три яруса, она упала с нижнего», — сообщила очевидица.
Газета.Ru: главные новости