В цирке Находки упал с высоты бразильский акробат

Названа причина, по которой акробат работал без страховки в цирке Находки

В цирке Находки известный бразильский акробат Луан упал с огромного «Колеса смерти», установленного посреди арены. Артист остался жив, пишет РЕН ТВ.

На кадрах ролика, опубликованного телеканалом, два акробата выполняют трюки внутри и снаружи сложной вращающейся конструкции.

Через некоторое время один из них срывается, падает и попадает под колесо. К нему сразу же бросаются работники манежа и напарник.

«Артист из Бразилии по имени Луан жив-здоров, ничего не сломал и находится в хорошем расположении духа», — рассказали в пресс-службе цирка «Звездный».

В цирке отметили, что бразилец — акробат высокого класса, опасного жанра. Он выступал на фестивалях в Германии, Монте-Карло, а также во Франции. Его номера не предусматривают использование страховки.