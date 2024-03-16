Мексиканский картель захватил в заложницы туристку из России

В Мексике преступники держат в плену россиянку «за проезд по их земле» и требуют выкуп. Ее муж уже перевел им на банковскую карту 2400 долларов, но местонахождение жертвы до сих пор неизвестно. Об инциденте сообщает Telegram-канал Shot.

В конце февраля 23-летняя Мария уехала в путешествие, муж остался дома из-за работы. Девушка остановилась у мексиканской семьи, приютившей ее в рамках онлайн-сервиса по гостеприимству.

14 марта Мария с мексиканскими друзьями поехала на их автомобиле из Монтеррея в Рейносу. Затем она отправила мужу голосовое сообщение, рассказав, что их преследуют вооружённые мексиканцы из местного картеля, и попросила помолиться за неё. Около двух часов ночи с телефона россиянки мужу пришло сообщение с требованием заплатить выкуп — перевести 1,5 тысячи долларов на её карту. Это якобы были деньги за «проезд по их земле».

Семью мексиканцев при этом нападавшие отпустили, после чего она обратилась в полицию.

Супруг перевёл на карту жены 1500 и 900 долларов. Мария несколько раз отправляла голосовые сообщения, но сейчас ее местонахождение неизвестно.