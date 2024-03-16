Полиция США задержала забеременевшую от 12-летнего ребенка учительницу

Американская полиция арестовала жительницу штата Теннеси после того, как она забеременела от своего 12-летнего ученика. Об этом сообщает телеканал Fox News.

© Вечерняя Москва

По данным следствия, до беременности учительница начальных классов участвовала в 23 эпизодах растления малолетних. Она регулярно приглашала детей к себе домой под предлогом дополнительных занятий, а после совершала над ними сексуализированное насилие.

Жертвами арестованной учительницы стали два десятка учеников, личности детей в материале не раскрываются.

Похожая история произошла в США в 2022 году. Школьную учительницу из Техаса приговорили к 10 годам тюрьмы за секс с учеником. Следствие выяснило, что пара занималась сексом в машине и в доме учительницы на зимних каникулах.

В гимназии города Пензы 22-летняя учительница встречалась с 15-летним учеником. После разрыва отношений подросток стал требовать у педагога внушительную сумму, чтобы о данной истории никто не узнал. В СМИ сообщается, что отношения педагога и ученика продлились два месяца.