Художница Анастасия Дюдяева пропала из СИЗО

В Санкт-Петербурге из СИЗО-3 пропала художница Анастасия Дюдяева, которую обвиняют по статье о терроризме из-за листовок с украинскими песнями. Об этом сообщил Telegram-канал «free asya and sasha».

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По данным общественников, накануне родственники Дюдяевой не смогли сделать ей передачу в СИЗО, а ее адвокат Олеся Васильченко – попасть к ней на встречу. Девушки не оказалось в следственном изоляторе, где она, неизвестно.

«Ее местоположение неизвестно, но мы сообщим, когда узнаем», — говорится в сообщении.

В январе газета «Коммерсантъ» сообщала, что в Гатчинском городском суде Ленобласти художницу Анастасию Дюдяеву и ее мужа Александра Доценко арестовали по обвинению в призывах к терроризму.

По данным издания, гипермаркет на Таллинском шоссе провел внутреннюю проверку с привлечением силовиков из-за записок, которые покупатели начали находить в пакетах с продуктами. Одна из девушек, которая нашла записку, обратилась в полицию.

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Стало известно, что на камеры гипермаркета попал момент, как салфетку в продукты подбросили двое людей. Одежда этих людей оказалась похожа на ту, которую нашли дома у Дюдяевой и Доценко во время обысков. В итоге супругов задержали.

Ранее жителя Кузбасса задержали за попытку вступить в ряды ВСУ.