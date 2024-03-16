$91.87+0.2399.97-0.29
Войти в почту

В Петербурге из СИЗО-3 пропала художница Анастасия Дюдяева

В Санкт-Петербурге из СИЗО-3 пропала художница Анастасия Дюдяева, которую обвиняют по статье о терроризме из-за листовок с украинскими песнями. Об этом сообщил Telegram-канал «free asya and sasha».

Художница Анастасия Дюдяева пропала из СИЗО
© Газета.Ru

По данным общественников, накануне родственники Дюдяевой не смогли сделать ей передачу в СИЗО, а ее адвокат Олеся Васильченко – попасть к ней на встречу. Девушки не оказалось в следственном изоляторе, где она, неизвестно.

«Ее местоположение неизвестно, но мы сообщим, когда узнаем», — говорится в сообщении.

В январе газета «Коммерсантъ» сообщала, что в Гатчинском городском суде Ленобласти художницу Анастасию Дюдяеву и ее мужа Александра Доценко арестовали по обвинению в призывах к терроризму.

По данным издания, гипермаркет на Таллинском шоссе провел внутреннюю проверку с привлечением силовиков из-за записок, которые покупатели начали находить в пакетах с продуктами. Одна из девушек, которая нашла записку, обратилась в полицию.

Экс-полковник Захарченко исчез в столичном СИЗО

Стало известно, что на камеры гипермаркета попал момент, как салфетку в продукты подбросили двое людей. Одежда этих людей оказалась похожа на ту, которую нашли дома у Дюдяевой и Доценко во время обысков. В итоге супругов задержали.

Ранее жителя Кузбасса задержали за попытку вступить в ряды ВСУ.

Происшествия
Олеся Васильченко
Горячая новость
Санкт-Петербург
1
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости