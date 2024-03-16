Два человека погибли, ещё трое пострадали при обстреле Белгорода со стороны ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что два человека погибли, ещё трое получили ранения в результате обстрела Белгорода со стороны Вооружённых сил Украины.

Об этом он написал в Telegram.

«К большому горю, двое человек погибли: мужчина и женщина», — говорится в сообщении.

Кроме того, у ещё одного мужчины осколочные ранения затылочной части плеча и грудной клетки, у двух других — закрытые черепно-мозговые травмы.

Ранее стало известно, что российские средства ПВО уничтожили восемь снарядов РСЗО RM-70 Vampire над территорий Белгородской области.⠀