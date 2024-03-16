Житель Приморья застрелил жену и сына и совершил суицид

Ранее судимый житель Приморского края застрелил своих жену и сына, после чего совершил самоубийство. Об этом в субботу, 16 марта, сообщили в пресс-службе местной прокуратуры.

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Инцидент произошел ночью 16 марта в селе Григорьевка. 52-летний местный житель при помощи ружья застрелил свою 44-летнюю супругу и сына 2016 года рождения, а затем и сам совершил самоубийство.

— Мужчина ранее судим за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, — добавили в прокуратуре.

Местная прокуратура проводит экспертизу по факту произошедшего. В частности, планируется провести проверку по факту законности продажи и хранения оружия местным жителям, в частности — ранее судимым гражданам, передает Telegram-канал ведомства.

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