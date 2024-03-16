$91.87+0.2399.97-0.29
Войти в почту

Подросток забросал снегом Вечный огонь в Киришах

В Киришском районе Ленобласти подросток потушил Вечный огонь, забросав его снегом. Об этом сообщает "78.ru".

В Ленобласти школьник забросал снегом Вечный огонь
© Газета.Ru

Инцидент произошел вечером 15 марта, местные жители сообщили в полицию о том, что на пересечении проспекта Победы и улицы Мира в Киришах потушен Вечный огонь.

Правоохранители просмотрели записи с камер видеонаблюдения и обнаружили, что на мемориал пришел подросток и затушил огонь снегом. Личность злоумышленника устанавливается, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Происшествия
Кириши
1
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости