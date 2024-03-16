В Приморском крае мужчина застрелил жену и малолетнего ребенка

Правоохранительные органы проводят доследственную проверку по факту насильственной смерти женщины и ребенка в Приморском крае. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры региона.

"Предварительно установлено, что в ночь на 16 марта в селе Григорьевка 52-летний мужчина по месту жительства выстрелил из ружья в 44-летнюю жену и ребенка 2016 года рождения, после чего совершил самоубийство", - сказали в надзорном ведомстве.

В прокуратуре сообщили, что ранее мужчина был судим за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств. Для координации деятельности правоохранительных органов и специальных служб на место выехал исполняющий обязанности прокурора Павел Заневский.