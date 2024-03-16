В Приморском крае мужчина застрелил жену и малолетнего ребенка
Правоохранительные органы проводят доследственную проверку по факту насильственной смерти женщины и ребенка в Приморском крае. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры региона.
"Предварительно установлено, что в ночь на 16 марта в селе Григорьевка 52-летний мужчина по месту жительства выстрелил из ружья в 44-летнюю жену и ребенка 2016 года рождения, после чего совершил самоубийство", - сказали в надзорном ведомстве.
В прокуратуре сообщили, что ранее мужчина был судим за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств. Для координации деятельности правоохранительных органов и специальных служб на место выехал исполняющий обязанности прокурора Павел Заневский.
"Надзорное ведомство поставило на контроль установление обстоятельств произошедшего, проведение экспертиз и принятие итогового решения. Отдельное внимание прокуратура уделит полноте мер, принимаемых уполномоченными органами к контролю за оборотом оружия, в том числе среди ранее судимых граждан. Организована проверка работы органов исправительной системы по контролю за условно осужденными", - сообщили в прокуратуре.