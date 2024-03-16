$91.87+0.2399.97-0.29
Войти в почту

Россиянка семь лет избивала сына, лишала его еды и прогулок

В Волжском специалисты службы опеки изъяли из семьи восьмилетнего мальчика, который ни разу не ходил в школу и не посещал детскую поликлинику. Об этом сообщает портал "Высота 102". 37-летняя жительница Волгоградской области стала фигуранткой уголовного дела за истязание собственного сына. Восьмилетний мальчик жил в антисанитарных условиях, ни разу не был у педиатра, не посещал школу и детский сад. Мать мальчика злоупотребляла спиртным, не кормила ребенка и избивала его за малейшую провинность. В 2017 году женщина уже привлекалась к административной ответственности за те же издевательства над сыном и была поставлена на профилактический учет, ребенка изъяли из семьи спустя семь лет. Школьник находится в реабилитационном центре, его матери грозит до трех лет лишения свободы.

Россиянка семь лет избивала сына, лишала его еды и прогулок
© globallookpress.com
Происшествия
Волгоградская Область
1
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости