Россиянка семь лет избивала сына, лишала его еды и прогулок

В Волжском специалисты службы опеки изъяли из семьи восьмилетнего мальчика, который ни разу не ходил в школу и не посещал детскую поликлинику. Об этом сообщает портал "Высота 102". 37-летняя жительница Волгоградской области стала фигуранткой уголовного дела за истязание собственного сына. Восьмилетний мальчик жил в антисанитарных условиях, ни разу не был у педиатра, не посещал школу и детский сад. Мать мальчика злоупотребляла спиртным, не кормила ребенка и избивала его за малейшую провинность. В 2017 году женщина уже привлекалась к административной ответственности за те же издевательства над сыном и была поставлена на профилактический учет, ребенка изъяли из семьи спустя семь лет. Школьник находится в реабилитационном центре, его матери грозит до трех лет лишения свободы.