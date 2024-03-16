В Приморье ввели режим ЧС муниципального уровня

Администрация Шкотовского муниципального округа 15 марта ввела режим чрезвычайной ситуации муниципального характера из-за ландшафтных пожаров. Это следует из соответствующего постановления администрации, которое есть в распоряжении ТАСС.

"Ввести на территории Шкотовского муниципального округа режим чрезвычайной ситуации и установить местный уровень реагирования", - говорится в документе.

СУ СК по Приморскому краю ранее сообщало, что следователи возбудили уголовное дело по факту природных пожаров, в результате которых пострадали хозяйственные и жилые строения в поселке городского типа Шкотово.

По данным Министерства ГО и ЧС Приморья, всего за прошедшие сутки зарегистрировано 16 пожаров общей площадью 1049 га. Семь из них ликвидировано, один - локализован. Всего в тушении задействовано 106 человек и 21 единиц техники. В резерве остается 45 человек и порядка 24 единиц различной спецтехники.

15 марта из-за теплой погоды и сильного ветра резко ухудшилась обстановка с природными пожарами в ряде муниципалитетов Приморья. Наиболее тяжелая ситуация возникла в Шкотовском округе, где сгорело шесть жилых домов и хозпостройки.