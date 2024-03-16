В Воронежской области ввели режим опасности атаки БПЛА

Режим опасности ввели в Воронежской области из-за атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона введен режим опасности атаки БПЛА», — написал он.

Губернатор также попросил местных жителей перейти в закрытые помещения и сохранять спокойствие.

Ранее 13 марта дроны Украины атаковали Белгородскую, Курскую и Воронежскую области. Атака прошла без последствий для гражданских объектов.