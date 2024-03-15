В Санкт-Петербурге напали на актера Гамова

В Санкт-Петербурге актера Сергея Гамова избили по дороге домой. Инцидент произошел вечером 6 марта в Кировском районе, сообщило издание 78.ru.

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Пьяный агрессивный мужчина начал преследовать артиста по дороге к его дому. Он оскорблял его и требовал отдать деньги. Потом преступник перешел от угроз к действиям: он несколько раз ударил Гамова по шее.

— Неизвестный мужчина дважды ударил актера, а потом преследовал, — сказано в статье.

Актер сразу же направился в полицию. Он сообщил о случившемся дежурному, но был удивлен отсутствием мер быстрого реагирования. Пока знаменитость пытался достучаться до правоохранителей, его преследователь наблюдал со стороны, а затем скрылся в неизвестном направлении.

Сергей Гамов снимался в сериалах: «Тайны следствия», «Фандорин. Азазель», «Шаляпин», «Первый отдел-2», «Морские дьяволы», а также фильмах «Миф о Леониде»,«55 градусов ниже нуля» и других.

5 февраля сообщалось, что бизнесвумен избила аниматора за то, что та «плохо работала». Предприниматель запланировала для своей 10-летней дочери праздник в стиле Гэтсби. Лимузин должен был несколько часов катать детей по Москве, а аниматор — развлекать их.