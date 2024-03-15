Суд вынес приговор убийце разработчика вакцины «Спутник V»

Суд приговорил убийцу одного из разработчиков вакцины «Спутник V» к 14 годам колонии особого режима, а также к штрафу в размере 80 тыс. руб., сообщается в официальном Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

«Приговором Хорошевского районного суда города Москвы Змановский Алексей Владимирович признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»). На основании ст. 70 УК РФ, по совокупности приговоров, к наказанию, назначенному по настоящему приговору, суд частично присоединил неотбытую часть дополнительного наказания по приговору Калужского районного суда года в виде ограничения свободы и окончательно назначил Змановскому наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, со штрафом в размере 80 тыс. руб., с ограничением свободы сроком на два года, с установлением соответствующих ограничений. Гражданский иск не был заявлен в ходе рассмотрения», – говорится в сообщении.

Россиянин расстрелял виновного в смертельном ДТП и его адвоката после приговора суда

Ранее сообщалось, что в марте 2023 года в квартире жилого дома в Москве 29-летний мужчина в ходе ссоры задушил ремнем 47-летнего научного сотрудника Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Андрея Ботикова и скрылся. Вскоре преступник был задержан, впоследствии в судебном заседании Алексей Змановский признал вину. В правоохранительных органах поясняли, что убийство было совершено в ходе конфликта на бытовой почве. Андрей Ботиков – один из разработчиков вакцины «Спутник V».