Разоблачитель Boeing незадолго до смерти рассказал о могущественных врагах

Сотрудники Boeing сообщили, что разоблачитель злоупотреблений в компании Джон Барнетт сказал, что "нажил могущественных врагов" перед предполагаемым самоубийством. Тем временем в полицейском отчете обнаружились загадочные несоответствия.

Информатор был найден мертвым в своем пикапе на парковке отеля в Чарльстоне в Южной Каролине 9 марта в то же утро, когда он должен был дать частные показания по иску против Boeing, в которой он проработал большую часть своей карьеры. Согласно отчету полиции Чарльстона, он продлил свое пребывание в отеле до 8 марта и был заснят на камеры видеонаблюдения, покидая его тем утром. Сотрудники рассказали The New York Post, что в тот вечер он ужинал в ресторане отеля.

В полицейском отчете также отмечается, что водительские права Барнетта все еще находились в его комнате, когда на следующее утро его нашли с огнестрельным ранением в голову и пистолетом в руке. Тревогу подняли адвокаты Барнетта, когда они не смогли связаться с ним по телефону и попросили служащих отеля проверить его машину. Сотрудник отеля обнаружил тело Барнетта в пикапе с пистолетом в руке и предупредил полицию.

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Расследование обстоятельств его смерти продолжается. Сотрудники местного завода Boeing, где Барнетт работал до выхода на пенсию в 2017 году, говорят, что все сообщество потрясено. Один из сотрудников, побеседовавший с газетой на условиях анонимности, сказал, что рабочие скептически отнеслись к причине смерти Барнетта, которая предварительно была названа самоубийством. По их словам, незадолго до смерти он жаловался на то, что нажил "могущественных врагов".

Полиция не сообщила, что компания Boeing находится под следствием или подозревается в каком-либо нечестной игре. Между тем, сотрудник отеля Holiday Inn, где Барнетт был найден мертвым, рассказал, что вечером 8 марта Барнетт съел мясное блюдо, выпил колу, пролистал страницы на телефоне и выглядел нормально. "Я вообще не думал о нем, пока на следующий день не услышал эту новость. Он совсем не выглядел расстроенным", - сказал сотрудник.

Барнетт был инженером по контролю качества и проработал в Boeing более трех десятилетий, прежде чем ушел на пенсию в 2017 году. Два года спустя он рассказал в интервью BBC (ресурс заблокирован в РФ), что Boeing поспешил вывести свои самолеты 787 Dreamliner с конвейера и ввести в эксплуатацию. Он дал множество показаний, указывая, по его словам, на серьезные недостатки в безопасности, которые он обнаружил. Барнетт сказал, что компания не предприняла никаких действий, что побудило его обнародовать информацию из соображений безопасности людей. Его адвокаты оспаривают версию о том, что он покончил жизнь самоубийством, и призывают к тщательному расследованию.

В последнее время компания Boeing столкнулась с проблемами безопасности, которые начались 5 января после того, как дверная панель оторвалась от самолета Boeing 737 MAX 9 во время полета из Орегона в Калифорнию. По данным Национального совета по безопасности на транспорте, у самолета, которым управляла авиакомпания Alaska Airlines, отсутствовали четыре шпоночных болта. Катастрофа произошла снова через неделю после первого инцидента, когда самолет Boeing был вынужден совершить вынужденную посадку в Японии из-за трещины в окне кабины. Самолет Boeing 757 также потерял переднее колесо, когда он готовился к вылету на международный рейс в конце января. Позже пассажир из Британии был встревожен, заметив кусочки ленты на внешней стороне Боинга 787 во время полета в Индию, что видно на шокирующих фотографиях. Наконец, в самолете Boeing 777-300 United Airlines произошла утечка топлива в воздухе, и он был вынужден совершить вынужденную посадку 11 марта, что стало пятым инцидентом, о котором сообщила авиакомпания за короткое время.