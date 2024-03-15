Боец теробороны погиб при обстреле Белгорода со стороны ВСУ

Житель Белгорода скончался от ран в результате удара ВСУ по городу, во время обстрела он находился на рабочем месте. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По информации губернатора, в городе выявлены повреждения ряда зданий, включая магазин и корпус промпредприятия, на месте происшествий работают оперативные службы. Он также сообщил о двух раненых в результате обстрела, обоим оказывается медицинская помощь в областной клинической больнице.

«Один мужчина в момент обстрела двигался по трассе на манипуляторе - у него открытая черепно-мозговая травма. Второй мужчина в момент обстрела находился на территории промышленного предприятия, у пострадавшего осколочные ранения правого глаза. Бригадами скорой пострадавшие доставлены в областную клиническую больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается», - написал Гладков.

Ранее Вячеслав Гладков сообщил о смерти бойца территориальной обороны города Грайворон Белгородской области в результате обстрела города украинскими боевиками. Глава региона назвал большой потерей смерть бойца теробороны и выразил соболезнования родным и близким мужчины.