В Екатеринбурге девочка пришла на уроки с ножом

В Екатеринбурге шестиклассница угрожала детям ножом, который принесла с собой в школу. Об этом сообщает Е1 со ссылкой на учительницу.

По словам педагога, в гимназию N144 школьница несколько дней подряд приносила нож. Женщина уверена, что у девочки нервный срыв. Школьница "впадает в транс" и в случае, если в беседе со сверстниками ей что-то не нравится, она хватается за нож.

"Директор и педагоги в курсе, но на ситуацию не реагируют, предлагают обходить ее стороной, а дети боятся идти в школу", – поделилась собеседница.

В учреждении ситуацию не прокомментировали. В администрации города от комментариев отказались.