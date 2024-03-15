При обстреле Белгорода погиб мирный житель

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о гибели мирного жителя в результате обстрела столицы региона. Соответствующая публикация размещена в его Telegram-канале.

© Телеграм-канал Белгород №1

"В результате прилета у мужчины были множественные осколочные ранения грудной клетки и брюшной полости. Бригада скорой помощи до последнего боролась за жизнь пострадавшего, но от полученных ран мужчина скончался на месте", - говорится в публикации.

Также сообщается, что 15 марта над Белгородом и Белгородским районом были сбиты 10 воздушных целей. До этого в Белгороде и пригороде отменили вторую за сутки ракетную опасность. Сирены звучали 45 минут.

15 марта под Белгородом задержали женщину по подозрению в подготовке к диверсии.

По данным ФСБ, женщина собиралась устроить диверсию на одном из объектов ж/д транспорта. Однако россиянку задержали с поличным, когда она готовилась. В ФСБ отметили, что женщина незаконно купила взрывное устройство и планировала подорвать железнодорожные пути, которые проходят по территории Белгородской области.