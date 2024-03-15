В Москве раскрыли изнасилование девочки, совершенное 20 лет назад

Московские следователи спустя 20 лет установили личность мужчины, который изнасиловал девочку в подъезде на улице Бирюлевской в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ СК РФ по столице в Telegram-канале.

По данным следствия, 7 сентября 2004 года неизвестный напал на несовершеннолетнюю и изнасиловал. Установить личность преступника тогда не удалось.

Спустя почти 20 лет следователи вновь проанализировали материалы уголовного дела и, изучив имевшиеся доказательства, установили личность предполагаемого насильника. Им оказался житель Москвы 1958 года рождения — ранее он уже был судим за аналогичные преступления. Потерпевшая опознала в задержанном нападавшего.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям об изнасиловании и насильственных действиях. Мужчине предъявили обвинения. В ходе допроса 66-летний обвиняемый признался в совершении преступления. Сейчас сотрудники столичного управления продолжают следственные действия по сбору и закреплению доказательств по делу.