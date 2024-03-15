В четырех районах юга Сахалина объявили лавинную опасность

В нескольких районах Сахалина на завтра объявили предупреждение об опасности схода лавин, сообщили в МЧС по региону.

В Магаданской области из-за ветра с метелью есть вероятность повреждения линий электропередачи и линий связи, нарушения в работе всех видов транспорта, дорожно-коммунальных служб, образованием снежных заносов, возникновения ДТП. А на севере Коми сильная метель стала причиной отмены занятий для школьников и студентов. Порывы ветра, по прогнозам, могут достигать 23 метров в секунду.