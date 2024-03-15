Гражданку России задержали в Белгородской области при подготовке к диверсии на одном из объектов ж/д транспорта по заданию украинских спецслужб. Lenta.ru

"УФСБ России по Белгородской области пресечена преступная деятельность гражданки России, задержанной с поличным при подготовке к совершению диверсии на одном из объектов железнодорожного транспорта", — сообщили в пресс-службе управления. ТАСС

«Фигурант по заданию украинских спецслужб незаконно приобрела взрывное устройство и планировала совершить подрыв железнодорожных путей, проходящих по территории Белгородской области», — отмечается в сообщении. RT на русском