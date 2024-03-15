$91.64+0.09100.26+0.08
Войти в почту

Двухлетний ребенок вдохнул штрихкод и попал в больницу

В Подмосковье врачи извлекли штрихкод из носа двухлетнего ребенка. Об этом сообщает министерство здравоохранения региона.

Двухлетний ребенок вдохнул штрихкод и попал в больницу
© Газета.Ru

По информации министерства, инцидент произошел в городе Видное. Мальчик случайно вдохнул штрихкод от какого-то товара, когда играл. Родители предприняли попытку достать его, однако добились обратного результата.

Ребенка доставили в больницу. Медики провели удаление инородного тела из носа малолетнего под контролем эндоскопии с помощью микроинструментов. Вся операция заняла около 20 минут и прошла успешно.

Сообщается, что мальчик чувствует себя хорошо. Его выписали из медицинского учреждения.

Происшествия
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости