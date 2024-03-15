Во Владивостоке вспыхнул торговый центр

Огнеборцы локализовали пожар в здании торгового центра во Владивостоке на площади 120 квадратных метров. Об этом сообщает МЧС России.

Инцидент произошел 15 марта на улице Достоевского. В трехэтажном здании произошло возгорание, на место прибыли сотрудники экстренных служб.

К моменту прибытия пожарных на место горела внешняя обшивка строения, пламя выходило на крышу. Огнеборцам удалось локализовать возгорание.

Предварительно, в результате произошедшего никто не пострадал. Тушение пламени продолжается. По данным NEWS.VL, сильный ветер усиливает горение на крыше торгового центра.