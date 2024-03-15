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В Липецкой области подавили два беспилотника

Два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) подавили на территории Липецкой области. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале.

В Липецкой области подавили два беспилотника
© РИА Новости
«Два БПЛА были подавлены дежурными средствами в Становлянском округе на безопасном расстоянии от жилых домов», — сообщил губернатор.

Он подчеркнул, что никто не пострадал, разрушений также не зафиксировали.

На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. Глава региона призвал жителей не подходить к фрагментом обнаруженных беспилотников и сообщать о местах падения дронов.

Сообщение губернатора о подавленных в Липецкой области беспилотниках появилось спустя полчаса после объявления в регионе воздушной опасности. Артамонов тогда подчеркнул, что режим воздушной опасности не оказывает влияние на жизнедеятельность региона.

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